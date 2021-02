Covid, al via le registrazioni allo screening gratuito a Larino

E’ attivo da oggi il link https://form.123formbuilder.com/5817230/form necessario per registrarsi allo screening gratuito in programma a Larino, il 27 e 28 febbraio. I test antigenici rapidi sono rivolti alla popolazione che abbia compiuto almeno il dodicesimo anno di età.

L’iniziativa si svolgerà in modalità DRIVE-IN (IN AUTO) e in WALK- THROUGH (PERCORSO OBBLIGATO) presso il Terminal Bus in Via Cavalieri di Malta.

I test saranno eseguiti dal personale dell’associazione Cives – Infermieri per l’emergenza d’intesa con la Protezione Civile regionale che allestirà i moduli necessari all’esecuzione dei test.

L’amministrazione Puchetti ha voluto ringraziare la Fruttagel per il contributo erogato in favore dell’iniziativa. La Cives, nella persona del segretario nazionale Marco Ricci. Ed ancora le associazioni di volontariato che si occuperanno della vigilanza e presteranno assistenza agli infermieri impegnati nell’effettuazione dei tamponi. In particolare si ringraziano le locali sezioni dell’Avis, della Croce Rossa Italiana, la Caritas, la Fidas, la Misericordia, la Pro Loco e la Valtrigno Molise Est.