Covid, al San Timoteo Urologia “convertita” in area grigia di pronto soccorso

Urologia sarà trasformata in una “area grigia pronto soccorso” per il trattamento dei pazienti Covid. E’ quanto contenuto in una disposizione firmata dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e dal direttore sanitario Maria Virginia Scafarto. Urologia era stata di fatto “smantellata” disponendo il trasferimento dei pazienti presso altre Unità Operative di Urologia sul territorio e del personale presso il pronto soccorso e la medicina di urgenza del San Timoteo di Termoli per curare e assistere i pazienti Covid positivi che in questi giorni stanno affollando l’ospedale bassomolisano (QUI IL LINK ALL’ARTICOLO). Gli stessi che adesso saranno allocati presso il reparto di Urologia, che sarà trasformato in una nuova e allargata area grigia per il trattamento dei Covid positivi e lo stazionamento prolungato degli stessi fino al trasferimento presso l’ospedale Covid “nel rispetto dei protocolli di biosicurezza e mantenimento dello standard di trattamento appropriato fino al trasferimento presso l’ospedale Covid”. All’interno del reparto saranno allestiti barelle, letti, effetti lettericci, bombole dell’ossigeno, farmaci con lo stazionamento dei pazienti Covid accertati e anche di quelli sospetti. Si tratta ovviamente di un modo per cercare di contenere l’emergenza Covid che in queste ore sta facendo particolarmente male in termini di vite umane e nuovi contagi.