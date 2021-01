Covid al Cardarelli, stop ai ricoveri in Chirurgia. Le emergenze andranno in Ortopedia

Il cluster al Cardarelli di Campobasso sta assumendo, giorno dopo giorno, proporzioni sempre più preoccupanti. I contagi, tra personale sanitario e pazienti, dovrebbero essere arrivati a 30, ma non c’è, al momento, un numero ufficiale. Tuttavia si stanno prendendo contromisure necessarie per cercare di arginare il contagio e proteggere il più possibile chi è ancora negativo.

E’ stato deciso di non dimettere i pazienti di chirurgia per evitare cluster domestici. Resteranno in reparto per avere la certezza che restino negativi attraverso controlli con i tamponi.

Ovviamente i pazienti del reparto non potranno uscire dallo stesso e non è consentito l’accesso a nessuno.

La decisione più pesante riguarda il fermo delle attività programmate e quindi dei ricoveri differibili. Per le urgenze si procederà al ricovero in reparti Covid free come ortopedia.

Tutte queste misure saranno valide fino a lunedì quando si terrà un audit organizzativo per fare il punto della situazione.