Covid, al Cardarelli situazione critica per un 26enne non vaccinato. Riapre il 5° piano

Il paziente più grave in Malattie Infettive è anche il più giovane. Al 5° piano altri 15 posti letto

Le notizie, poco confortanti, che giungono dal Cardarelli di Campobasso, evidenziano, se ancora ce ne fosse bisogno, l’importanza dei vaccini anti Covid. Veri e propri salvavita a qualsiasi età.

In ospedale a contrada Tappino, infatti, il paziente più grave ricoverato in Malattie Infettive è anche il più giovane. Ha soli 26 anni, ha un importante insufficienza respiratoria e non è vaccinato. Così come i restanti membri della sua famiglia.

Per il momento al ragazzo è stata applicata la mascherina respiratoria e le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari del reparto diretto dal dottor Donato Santopuoli. Dove si trovano, al momento, 12 pazienti: un altro è in terapia intensiva. Dei 13 pazienti presenti al Cardarelli, 10 sono non vaccinati, così come evince dal bollettino di ieri, domenica 28 novembre, diramato dall’Asrem.

Il numero degli ospedalizzati, in costante crescita, ha spinto l’Azienda Sanitaria, per ora solo in via precauzionale, a riaprire il quinto piano del Cardarelli dove ci sono a disposizione altri 15 posti. Se la situazione dovesse peggiorare, il quinto piano sarebbe già pronto. Certo è che questo non è sicuramente un bel segnale. L’unica strada per proteggersi resta quella della vaccinazione.