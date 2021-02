Covid, addio all’ex consigliere regionale Luigi Pardo Terzano

E’ venuto a mancare questa mattina, martedì 23 febbraio, l’ex consigliere regionale e assessore al turismo Luigi Pardo Terzano. Una lunga carriera politica la sua, nell’ultimo periodo vissuta nelle file dell’Udc prima e nel Patto Democratico poi. Un uomo di centro che viveva a San Martino in Pensilis e anche lui, purtroppo, si è dovuto arrendere al Covid. E’ deceduto questa mattina presso la terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era ricoverato da qualche giorno.

E’ stato anche professore presso l’Istituto Pilla di Campobasso.

Il consiglio regionale, in corso di svolgimento questa mattina, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Terzano. E’ stato ricordato dal presidente del consiglio Micone, che ha espresso il cordoglio dell’intera Aula, e dal presidente Toma che lo ha ricordato anche come collega professore.