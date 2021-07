Covid, “accelerare i vaccini per i giovani”. Contucci e Di Pardo scrivono all’Asrem

Da un lato la necessità di mettere in sicurezza dalla variante Delta gli over 50, dall’altro lato la contemporanea necessità di vaccinare la fascia tra i 20 e i 30 anni, i cosiddetti giovani, che in un periodo come quello attuale di vacanza rischiano di essere i primi attori della mobilità tra le regioni e, quindi, del rischio di una impennata di contagi. Ed è per questo motivo che i sindaci di Montenero e Petacciato, Simona Contucci e Roberto Di Pardo, hanno scritto una lettera “molto collaborativa” all’Asrem sulla necessità di velocizzare la campagna vaccinale per i giovani. La preoccupazione, infatti, è relativa alla preoccupazione rispetto al verificarsi di nuovi cluster come quelli che già hanno interessato il Basso Molise. E’ proprio il sindaco Contucci ad averne contezza. “E’ vero che in paese adesso abbiamo un solo positivo – ha affermato – ma dobbiamo tenere alta la guardia. Qui a Montenero ci sono stati due cluster che hanno riguardato i giovani”, il primo collegato alla Rsa per anziani e il secondo che ha riguardato un gruppo di isernini in vacanza in una struttura di Montenero e che ha segnato anche il boom di contagi che si sono verificati nella settimana scorsa (QUI I DATI COMUNE PER COMUNE). “Allo stesso tempo – ha continuato la Contucci – non vogliamo fare polemiche e non vogliamo fare allarmismo. Sappiamo che le vaccinazioni sono riprese anche per queste fasce d’età proprio questa mattina (26 luglio, ndr) e siamo anche consapevoli che nei nostri paesi ci sono tanti giovani che si vogliono vaccinare. I nostri sono paesi di turismo che sono soggetti ad una grande mobilità di persone. La nostra richiesta è quella di fare il prima possibile”. Sotto la lente anche l’esodo dei ragazzi molisani nella vicina San Salvo alla ricerca di una dose di vaccino e la decisione dell’Abruzzo di sospendere queste vaccinazioni (QUI L’ARTICOLO). La speranza di tutti, quindi, è che si possa accelerare con le vaccinazioni soprattutto considerando la stagione estiva e il fatto che i paesi della costa vivono di un indotto economico derivato prevalentemente dal turismo.