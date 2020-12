Covid a Venafro, mezzo milione dal Comune per commercianti e famiglie indigenti

320mila euro per contributi agli operatori economici in crisi a causa dell’emergenza sanitaria. 92mila euro per il sostegno ad affitti ed utenze. 83mila euro per ulteriori Buoni Spesa. E poi: screening straordinario per il mondo della scuola al rientro dalle vacanze natalizie. Il Comune di Venafro proporrà a tutti (alunni, docenti, collaboratori) di tutte le scuole (infanzia, primaria, medie e superiori) l’effettuazione di TAMPONE, per garantire il rientro in sicurezza sui banchi di scuola dopo settimane in cui il rischio di una maggiore circolazione del contagio potrebbe essere maggiore. Ovviamente ognuno potrà poi scegliere se aderire o meno.

“Sono soltanto alcune delle misure che saranno possibili – dice il sindaco Alfredo Ricci – grazie alla manovra di bilancio approvata dall’Amministrazione in Consiglio Comunale. In molti casi si tratta di misure a cui l’Amministrazione ha lavorato da diverse settimane, in altri di fondi che vengono gestiti in raccordo con altre misure per implementare iniziative già previste. Provvedimenti concreti per essere vicini ai nostri concittadini in questo momento difficile e puntare sul rilancio della nostra Città. Le polemiche, il livore, i risentimenti li lasciamo agli altri. Noi conosciamo soltanto la serenità dell’impegno costante al servizio di Venafro. Con l’umiltà di chi è sempre proteso all’ascolto, ma anche la determinazione di chi sa che c’è tanto da lavorare, e poco da chiacchierare, e per questo non si ferma mai”.