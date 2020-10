Covid a Venafro, chiuso il Giordano, 59 docenti in quarantena

Istituto onnicomprensivo Giordano di Venafro chiuso per Covid.

“Non è possibile garantire l’espletamento delle attività didattiche e la vigilanza degli studenti in presenza – ha stabilito la preside Carmela Concilio – per la temporanea assenza di un numero elevato di docenti (12 di scuola secondaria di I grado e 47 di scuola secondaria di II grado) per quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem”.

Per questo la preside ha stabilito che da oggi al 24 ottobre “le attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di I grado di Monteroduni e per la scuola secondaria di II grado di Venafro saranno svolte in modalità Dad in base al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata”.