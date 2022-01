Covid a Trivento, cauto ottimismo. Torna il mercato domenicale

Il sindaco Pasquale Corallo: la situazione dei contagi sembra essere migliore, ma raccomando ai cittadini di essere sempre prudenti. Domenica mattina riapre anche il mercato

L’andamento della curva dei contagi nel comune di Trivento induce ad un cauto ottimismo. Dieci giorni fa, considerato l’alto numero dei casi Covid nella cittadina, si rese necessaria un’ordinanza nella quale il sindaco Pasquale Corallo, dovette imporre restrizioni più marcate per evitare il dilagare dei contagi.



E a distanza di questi 10 giorni, alcuni buoni risultati sono arrivati, anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno osservato le regole. Il sindaco di Trivento, che è anche medico, quindi osserva la situazione anche da un punto di vista scientifico, ha inteso dare un messaggio di incoraggiamento in tal senso decidendo di non rinnovare l’ordinanza pur ricordando che il rischio pandemico è sempre presente.



Dunque, in linea con le direttive del governo nazionale, anche a Trivento si cerca di dare un messaggio di ottimismo. Fra le manifestazioni interdette dieci giorni fa c’era lo svolgimento del mercato domenicale che da domenica prossima 16 gennaio potrà tornare ad essere svolto. Il Comune si farà carico di una cartellonistica informativa nella quale si danno suggerimenti ai visitatori-acquirenti su come accedere all’area mercatale in condizioni di maggiore sicurezza.



Dal Comune di Trivento ricordano che i concittadini guariti alla data di ieri 13 gennaio sono 82. Il totale dei soggetti positivi, compresi i nuovi casi, è pari a 125.



Si raccomanda di seguire comportamenti responsabili a tutela della nostra salute – scrive il sindaco Corallo nella comunicazione di oggi – e di quella altrui, in particolare di osservare le disposizioni del nuovo Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Si ricorda di osservare le seguenti disposizioni:

− obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

− obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

− obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto;

− OBBLIGO DI GREENPASS RAFFORZATO per la consumazione al banco in bar e ristoranti;

− FINO AL 31 GENNAIO 2022 SONO VIETATI EVENTI, FESTE E CONCERTI che implichino assembramenti anche all’aperto. CHIUSI sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

− evitare l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico;

− mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza.

Riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste. I conviventi di soggetti positivi devono osservare l’isolamento fiduciario.

È importante che tutti i cittadini in età vaccinabile si sottopongano alla somministrazione del vaccino (fatta salva l’esenzione per casi particolari concordati con i propri specialisti e medici di base). Si raccomanda alle persone che tornano dalle vacanze di fare un tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza.