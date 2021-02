Covid, a Termoli 326 positivi. Basso Molise l’epicentro: la mappa del contagio comune per comune

Alcuni dati non corrispondono con quelli forniti alle singole amministrazioni

L’Asrem ha reso noto, come accade ormai solo ogni lunedì, la mappa dei contagi comune per comune. Anche se, purtroppo, le informazioni ufficiali diffuse dall’Azienda Sanitaria Regionale non rispecchiano totalmente l‘andamento generale.

Ad ogni modo dalla mappa diffusa dall’Asrem il centro più colpito continua ad essere Termoli con 326 contagi e il Basso Molise è sempre l’epicentro dell’epidemia. C’è Campomarino con 164, Larino con 65, Santa Croce di Magliano 61, San Martino in Pensilis 59 e via via tutti gli altri centri del Basso Molise. Dopo Termoli, il numero maggiore di positivi è a Campobasso che fa registrare al momento 173 positivi. Ma in questo caso il numero non è in linea con i dati della piattaforma Sic messa a disposizione dei singoli comuni e con quelli raccolti dall’amministrazione: ne risulterebbe, infatti, 146.

Situazione relativamente più tranquilla ad Isernia dove ci sono ad oggi 59 positivi.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE ALLA DATA DI OGGI (22.2.2021)