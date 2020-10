Covid a scuola, tutti negativi i tamponi sugli studenti di una classe del Romita

Nelle ore più difficili per l’emergenza Covid in Molise, si registrano, per fortuna, anche buone notizie. Sono risultati tutti negativi i tamponi sugli studenti di una classe del liceo Scientifico Romita di Campobasso dopo la positività di uno studente riscontrata la scorsa settimana. Vi avevamo raccontato la sua storia, fatta di rispetto delle regole e prevenzione. E l’esito negativo di tutti i tamponi dei suoi compagni di classe, è la dimostrazione che quando il protocollo è rispettato quasi sempre va tutto per il verso giusto.