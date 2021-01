Covid a scuola, il Comune avverte: più contagi negli istituti superiori

Attivato un servizio di controllo tramite la Protezione Civile al terminal bus specialmente nelle ore di punta onde evitare assembramenti.

Il Comune di Termoli, dopo gli aggiornamenti delle ultime ore, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione contagi da Covid-19 in città attraverso il continuo scambio di informazioni con il servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda le scuole, dagli ultimi riscontri, il contagio sembra diffondersi maggiormente all’interno degli Istituti superiori soprattutto per il fatto che molti studenti e docenti provengono da fuori comune e regione.

I dirigenti scolastici hanno già comunicato la situazione al Comune e avviato la didattica a distanza per le diverse classi interessate.

L'amministrazione comunale per il week-end ha programmato una nuova sanificazione delle scuole dell'infanzia, elementari e medie e in queste ore sta costantemente monitorando quel che sta avvenendo.

Ddal Comune si raccomanda ancora una volta di non mandare i propri figli a scuola se in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Resta inteso che ove il quadro epidemiologico dovesse modificare in peggio saranno assunti tutti i provvedimenti del caso.