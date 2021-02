Covid a Ripa, 10 positivi dallo screening sulle scuole: 50 contagi totali in paese

“Intensa giornata di tamponi ieri (giovedì 4 febbraio) – ha comunicato il sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo – e per questo ringrazio di cuore l’equipe medica e tutti i pazienti che pazientemente si sono resi disponibili a farsi fare il tampone (ovviamente ai bimbi è il primo ringraziamento). Sono stati eseguiti 239 tamponi su una popolazione scolastica di poco superiore alle 250 unità. Dei 239 sono risultati positivi in 10 di cui 7 residenti a Ripalimosani. Sono tutti asintomatici ed ovviamente si sono messi diligentemente in isolamento.

Il numero delle persone positive al Covid19 risultano essere così in totale 50, ed il pensiero va in particolar modo a chi in questo momento è ricoverato in ospedale. Speriamo guariscano il prima possibile

In merito alla scuola, questa sarà in Dad fino a sabato.Ricordo, infine, per il bene di tutta la comunità ripese, che non è assolutamente il momento di essere superficiali per cui vi esorto ancora una volta a rispettare le direttive impartite dall’ordinanza sindacale e dai vari DPCM in vigore. Ne vale del futuro di tutta la comunità.”

foto archivio