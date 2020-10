Covid a Portocannone, il caso positivo è in isolamento alla Caritas di Termoli

Intanto arrivano buone notizie legate alla casa di riposo: i tamponi sugli operatori sono tutti negativi e solo 3 ospiti risultano ancora positivi ma stanno bene

“Continuiamo a registrare notizie positive sulla situazione sanitaria presso la casa di riposo di Portocannone- ha affermato il sindaco del paese, Giuseppe Caporicci- I tamponi effettuati la scorsa settimana sugli operatori risultati a loro tempo positivi, hanno dato tutti esito negativo. Anche per gli ospiti della struttura ci sono notizie rincuoranti, solo tre di loro infatti risultano ancora positivi al virus , comunque sempre in stato di asintomaticità. Per chiarezza infine, si specifica che il caso di positività segnalato dalla stampa locale ed attribuito a Portocannone, si riferisce ad un cittadino straniero, attualmente senza fissa dimora, che in passato aveva avuto la residenza a Portocannone. Il soggetto vive da tempo a Termoli e lì si trova in isolamento presso le strutture di accoglienza della Caritas”.