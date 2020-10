E’ stata sanificata questa mattina, lunedì 12 ottobre, la Scuola Primaria di Piazza della Libertà a Montenero Di Bisaccia. La sanificazione è stata estesa anche a tutti i locali, ai bagni e agli spogliatoi dello stadio comunale “V. De Santis” e al parco giochi per bambini in zona belvedere. “Si raccomanda di evitare di accedere al parco giochi per la mattinata di oggi”, hanno fatto sapere dal comune di Montenero.