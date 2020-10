Covid, a Montenero riaprono le scuole. Nuovo positivo in paese del cluster già noto

Boom di contagi nella giornata di ieri in Molise. Tra i 49 registrati anche un altro caso di positività a Montenero di Bisaccia. “Si tratta di una parente dell’ultrasettantenne contagiata qualche giorno fa -hanno fatto sapere dal Comune- La donna per fortuna è tranquilla e in buone condizioni di salute. Inoltre ieri pomeriggio sono stati eseguiti circa 100 tamponi ad alunni, docenti e personale ATA, nonché a contatti delle persone contagiate negli ultimi giorni.

Un’attività, questa, di verifica, ma anche di prevenzione e screening. Ci tengo a ringraziare il dott. Giorgetta -ha fatto sapere il sindaco Contucci- per l’impeccabile organizzazione, il personale del Poliambulatorio, la Polizia Municipale e la Protezione Civile che hanno coordinato il servizio degli ingressi contingentati”.

Oggi, 13 ottobre, ha riaperto la scuola primaria di Piazza della Libertà dopo le operazioni di sanificazione, anche se per alcune classi sarà adottata la didattica a distanza come comunicato dalla dirigente prof.ssa Anna Ciampa.