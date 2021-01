Covid, a Montenero parte lo screening sulla popolazione a prezzo ridotto

Da domenica 10 gennaio ci sarà la possibilità di effettuare i tamponi rinofaringei rapidi presso un laboratorio privato a Montenero di Bisaccia. E’ quanto comunicato dal sindaco Simona Contucci.

“Negli ultimi mesi – dichiara il sindaco Simona Contucci – molti monteneresi hanno dovuto effettuare un tampone rapido a causa di un contatto più o meno ravvicinato con una persona positiva al Sars-CoV-2, il virus che genera il Covid-19.

Questa possibilità, come sappiamo, è data da diversi laboratori privati presenti nei centri limitrofi al nostro.

Visto il periodo storico difficile che stiamo attraversando e a seguito di un colloquio avuto con la responsabile del locale Laboratorio analisi M.d.B. Lab S.r.l.s., con sede a Montenero di Bisaccia, abbiamo ricevuto dalla dottoressa Valentina Passarelli la proposta di poter avviare uno screening sulla popolazione montenerese ad un prezzo sicuramente vantaggioso.

Nel mostrare la propria vicinanza alla popolazione montenerese, il laboratorio M.d.B. Lab ha offerto di poter effettuare i tamponi rinofaringei rapidi al costo di 20 Euro, a fronte di un costo medio sul mercato di circa 35 Euro.

La dott.ssa Passarelli ha inoltre assicurato che il laboratorio metterà a disposizione i propri locali, il proprio personale e la propria competenza per garantire l’esecuzione in sicurezza del test, ma con tempi sicuramente rapidi.

Il laboratorio garantisce inoltre un’attività di sanificazione quotidiana e un percorso Covid dedicato; per evitare assembramenti, l’attività sarà gestita su appuntamento, uno ogni quindici minuti, al fine di garantire anche la sicurezza e la privacy di coloro che decideranno di sottoporsi spontaneamente allo screening.

L’attività di screening, che inizierà domenica 10 Gennaio dalle ore 8 alle ore 18, per proseguire nei giorni successivi nelle ore pomeridiane, in base alle richieste che perverranno, verrà svolta in orari diversi da quelli della regolare attività di analisi cliniche, in modo tale da mantenere attivi ed efficaci entrambi i servizi, ugualmente importanti in questo periodo di difficoltà; la risposta in ogni caso verrà comunicata in giornata tramite l’e-mail fornita dal paziente al momento della prenotazione.

Il laboratorio ha inoltre assicurato che il tampone rinofaringeo che la struttura ha deciso di adottare in questo screening, è tra i primi tre al mondo in termini di precisione diagnostica, secondo uno studio del 25/08/2020, ed è un test altamente sensibile (97,56%) e molto specifico (> 99,9).

Dal canto nostro, al fine di partecipare attivamente al processo di tutela della salute pubblica, anche attraverso l’individuazione precoce di eventuali casi asintomatici, abbiamo fatto una scelta ragionata, affidandoci a un laboratorio privato autorizzato dall’Asrem e in possesso di tutte le caratteristiche di sicurezza e affidabilità necessarie per uno screening di questo tipo, con la garanzia di poter avere inoltre una ripetitività e una continuità nei prossimi mesi assolutamente basilari.

La nostra Amministrazione ha quindi voluto contribuire economicamente alla riduzione della spesa per i cittadini che si sottoporranno al test; questa forma di supporto economico, che non preclude eventuali e successivi protocolli di adesione a iniziative regionali su questo tema, rappresenta un’attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a questa iniziativa ritenuta meritevole per la sua finalità e, a maggior ragione, in quanto destinata all’intera cittadinanza residente.

Crediamo infine che questo sia un passo importante e concreto nei confronti di quelle persone e quelle famiglie che, in un momento storico piuttosto difficile, hanno la necessità di accertare il proprio stato di salute, a costi accessibili”.