Covid, a Montenero parte lo screening di massa: mille i tamponi a disposizione

Più di 120 quelli effettuati nella mattina tutti con esito negativo. Si continuerà nel pomeriggio. In paese presenti 49 positivi totali, quasi 100 le persone in isolamento

E’ partito nella giornata di oggi, 23 dicembre, lo screening di massa organizzato dall’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia a seguito dell’escalation di casi di Covid-19 in paese.

Mille i test messi a disposizione dall’amministrazione comunale e più di 120 i tamponi che sono stati effettuati nella mattinata che hanno dato tutti esito negativo.

“Mi auguro che l’affluenza resti costante fino alle 18.30 – ha affermato il sindaco Contucci – se necessario i volontari potranno trattenersi anche dopo quell’orario”.

Dodici nuovi positivi in paese

Dodici i nuovi positivi comunicati con il bollettino di ieri, 22 dicembre, dall’Asrem: si tratta in parte di persone già in isolamento, che avevano avuto un contatto con un contagiato al di fuori del proprio nucleo familiare e in altra parte di familiari di giovanissimi positivi, nonché di conferme a tamponi antigenici positivi.

Il conteggio dei dati del Comune di Montenero incrociati con quelli dell’Asrem, passa a un totale di 43 positivi al tampone molecolare Asrem, più 1 di fuori regione, di cui 27 giovani e giovanissimi e 17 adulti, mentre i positivi al tampone antigenico rapido sono passati a 5, di cui 3 giovani e giovanissimi e 2 adulti.

Il totale generale passa quindi a 49 positivi. Nella giornata di ieri sono stati segnalati anche due guariti, di cui 1 da bollettino Asrem e 1 che è stato comunicato nelle ultime ore.

Le modalità dello screening

Lo screening di massa voluto dall’amministrazione comunale è stato organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia Ets”.

Partenza questa mattina alle 8.30 e fino alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo – con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri).

“Lo screening – fanno sapere dal Comune di Montenero – non sarà accessibile alle seguenti categorie:

Chi sia attualmente in quarantena o in isolamento;

Chi abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

Chi sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

Chi sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;

Chi abbia già programmato una data per un tampone;

Coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali;

Gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dell’A.S.ReM.

Per effettuare il tampone oro-faringeo bisognerà presentare la tessera sanitaria e il modulo di prenotazione – reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, o all’ingresso della Casa Comunale, oppure presso la sede dello screening – preventivamente compilato in tutti i campi obbligatori.

Si prega di non scendere dall’auto e di compilare i moduli prima di presentarsi allo screening: per chi avesse dubbi e volesse compilare il modulo sul posto, si invita a portare con sé una penna, al fine di evitare inutili passaggi di materiale tra persone o rallentamenti presso il Drive-Through.

Si informa che l’esito del test sarà comunicato entro alcuni minuti dalla somministrazione solo a coloro che risulteranno positivi al tampone stesso. Nessun’altra informazione, quindi, sarà fornita a chi risulterà negativo al test“.

“Comunico – dichiara il sindaco Simona Contucci – che replicheremo, se necessario, la somministrazione del test antigenico rapido sulla popolazione residente anche nei giorni successivi al Natale e in quelli precedenti alla riapertura delle scuole: in quest’ultimo caso i tamponi saranno dedicati solo alla popolazione scolastica. Ringrazio in anticipo tutti i monteneresi per la loro collaborazione”.