Covid, a Montenero il sindaco vieta l’accesso alla casa di riposo fino al 30 novembre

Il sindaco do Montenero di Bisaccia, Simona Contucci ha firmato due nuove Ordinanze inerenti l’emergenza Covid. “Considerato l’andamento della curva dei contagi in Italia -si legge nell’ordinanza- attesa la necessità di rideterminare, nel particolare momento emergenziale, gli orari e le modalità dell’afflusso di utenza presso gli uffici Comunali, Ordina che l’accesso agli uffici/servizi Comunali potrà avvenire nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 10,00 e dalle ore 12,30 alle 14,00 mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00, previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri:

► Settore Tecnico Manutentivo 0875 959239

► Settore Vigilanza 0875 959218

► Settore Finanziario 0875 959225

► Servizio segreteria 0875 959229/31

► Stato civile/elettorale 0875 959213

► Servizio anagrafe 0875 959217

► Servizi sociali 0875 959220/32.



La seconda ordinanza riguarda invece i provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del Coronavirus nella Struttura socio-assistenziale Casa di Riposo “Villa Santa Maria. “Considerato che sul territorio Comunale è presente la struttura socio-assistenziale -si legge- dove sono ospitati circa cento anziani e disabili e quindi facilmente vulnerabili al Covid e il cui contagio potrebbe risultare di particolare gravità; sentiti i responsabili della struttura circa la necessità di evitare l’afflusso di persone terze alla struttura nel particolare periodo di emergenza Comunale; ordina che per il periodo: 10/10/2020 – 30/11/2020, è fatto divieto di accesso alla struttura socio assistenziale a soggetti terzi diversi da: operatori in servizio presso la struttura, personale amministrativo e sanitario e chiunque altro soggetto con ruolo funzionale alle attività della struttura.