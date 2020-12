Covid, a Montenero il primo decesso. Contucci: “Aspettiamo le decisioni di Toma”

E’ un invito a non abbassare la guardia in vista dell’ordinanza che dovrà essere redatta e pubblicata dalla Regione Molise nei prossimi giorni quello che arriva dal sindaco di Montenero, Simona Contucci. Nella giornata in cui Montenero registra la prima vittima da Covid dall’inizio della pandemia e, contemporaneamente, nessun nuovo caso positivo, la Contucci ci tiene a “serrare i ranghi” della propria popolazione. “Nelle prossime ore saranno ufficializzate le decisioni già annunciate dal Presidente della Giunta Regionale del Molise, Donato Toma, che prevedono alcune ulteriori restrizioni nella nostra regione, specie in materia di scuole e spostamenti. Da ultimo mi preme ricordare che il nostro Comune purtroppo registra la prima vittima da Covid durante la seconda ondata, dall’inizio della pandemia; a nome dell’intera Amministrazione comunale, rivolgo il più sentito sentimento di cordoglio nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Nicola Marraffino e della sua famiglia, per la scomparsa del caro nonno Giovanni”.