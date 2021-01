Covid, a Montenero didattica in presenza alla scuola Primaria

Il sindaco Simona Contucci ha emanato una nuova Ordinanza con la quale consente lo svolgimento dell’attività didattica in presenza presso la Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nel periodo che va dal 7 gennaio al 17 gennaio 2021.

“Cari concittadini – annuncia il sindaco Simona Contucci – nell’augurare a tutti una Buona Epifania, informo che a seguito dell’Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale Donato Toma e dopo aver valutato attentamente la situazione attuale delle nostre scuole, oltre a quella dei nostri servizi di trasporto scolastico, ho emanato un’Ordinanza con la quale ho consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza presso la Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nel periodo che va dal 7 gennaio al 17 gennaio 2021. Resta attiva inoltre la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia.

Come già detto, la decisione di aprire la Scuola Primaria è il frutto di un esame attento e scrupoloso dello scenario dei contagi, oltre che di un dialogo costante con la Direttrice Scolastica e con il dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem. Tutti noi, infatti, mettiamo al primo posto la salute degli studenti e dei nostri figli. Ed è per questo motivo che effettueremo, nei giorni e nelle settimane a seguire, un monitoraggio incessante che potrà rivelare ogni minima variazione dei dati a nostra disposizione, al fine di adottare eventuali e ulteriori provvedimenti”.