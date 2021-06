Covid, a Montenero di Bisaccia sono 22 i positivi totali

Arriva puntuale la comunicazione del sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, sulla situazione Covid in paese dopo il focolaio scoppiato alla casa di riposo e dopo la positività di altri cittadini. “Oggi non abbiamo ricevuto notizie ufficiali in merito a ulteriori positività in paese. Attraverso una serie di contatti avuti nella giornata di oggi, però, ho potuto ricostruire la situazione attuale, che conferma i 14 positivi asintomatici di “Villa Santa Maria”, altri 5 positivi già noti nei giorni scorsi in paese, a cui si aggiunge un cittadino che abita stabilmente a Montenero, anche se residente in un altro comune molisano, un altro giovane che ha effettuato il tampone molecolare e che ha voluto comunicarmi la sua positività e una signora anziana ricoverata per altri motivi in ospedale, per un totale in questo momento di 22 persone positive al Sars-CoV-2. Si tratta di un numero importante, che giustifica alcune misure precauzionali già adottate e che sono state sollecitate, tra gli altri, anche dallo stesso Dipartimento di Igiene dell’Asrem”.