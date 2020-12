Covid, a Montecilfone disponibili i buoni spesa per la solidarietà alimentare

L’Amministrazione comunale di Montenero ha voluto informare i cittadini che dall’11 dicembre e fino al 21 dicembre, per i nuclei familiari in condizioni di precarietà economica momentanea determinata dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 oppure in stato di bisogno, condizioni verificatesi nei mesi di ottobre / novembre 2020, periodi individuati come stato di emergenza dai vigenti decreti legge, possono presentare istanza al Comune di Montecilfone per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modello allegato all’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montecilfone, nonché sul sito internet istituzionale www.comune.montecilfone.cb/it.