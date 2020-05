Covid a Montaquila, «Sto benissimo e mi sono isolata»

Dopo il primo caso di positività al Coronavirus che si è registrato a Montaquila, in paese si è venuto a creare un clima “rigido”. Ad intervenire per placare gli animi anche il sindaco Marciano Ricci che ha voluto rassicurare tutti i cittadini dichiarando che la situazione è sotto controllo. Ha poi invitato tutti a mantenere la calma e mantenere alto il senso di responsabilità. Intanto è arrivato il messaggio della diretta interessata che ha dichiarato: “Ciao a tutti, il “famosissimo” caso covid di Montaquila sono io. Sto benissimo, non ho sintomi, nessun problema, nessuna paura. Sono tornata da Milano dopo aver svolto la mia professione in una struttura colpita dal virus fino al 17 marzo, dunque sono stata in quarantena per oltre due mesi. Sono tornata a casa mia con consapevolezza e con sicurezza di non far danno a nessuno dato che ho sempre avuto ogni forma di accortezza e prevenzione. Non sapevo di essere positiva ma nonostante ciò sono stata in grado di non abbracciare i miei affetti, di non avere contatti con nessuno e di isolarmi da tutto e da tutti. Dopo 8 giorni di isolamento ho scoperto che il tampone che ho dovuto effettuare secondo le norme regionali ha avuto esito positivo. La mia vita non cambia perché come sono stata attentissima prima lo sono ora, com’ero chiusa in casa prima lo sono ora, com’ero tranquilla prima lo sono ora, non vedo perché dobbiate essere preoccupati voi?! Pace e bene, lavatevi le mani e mettete la mascherina sempre”