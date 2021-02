Covid, a marzo i moduli di terapia intensiva. Resta aperta l’ipotesi Vietri

Da un lato l’ipotesi del Vietri di Larino che non tramonta del tutto ma che è condizionata gioco forza dal reperimento di nuovo personale da adibire nella struttura. Dall’altro lato l’ospedale da campo che è in fase di ultimazione e che servirà per alleggerire la pressione sul San Timoteo di Termoli. E nel mezzo la realizzazione dei nuovi moduli di terapia intensiva che troveranno posto anche al San Timoteo per il trattamento dei pazienti più gravi e che saranno pronti attorno al 12 marzo. Questa mattina, 25 febbraio, si è svolto il sopralluogo tecnico del Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e del commissario ad acta della sanità molisana, Giustini, per verificare la situazione al San Timoteo epicentro, assieme a tutto il Basso Molise, della nuova ondata di contagi dovuta al Covid-19. Contagi dovuti in larga parte alla presenza della variante inglese. Una sorta di corsa contro il tempo quella che si sta attuando a Termoli per allestire il maggior numero di posti letto disponibili mentre al momento sono ricoverati 10 pazienti in terapia sub intensiva con ventilazione assistita e 11 pazienti al quarto piano con bassa intensità.

Nel video le interviste a Florenzano, Giustini, al primario del Pronto soccorso Rocchia e le immagini all’interno dell’ospedale da campo.

