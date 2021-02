Covid a Larino, scontro Giustini-Grossi: la vice stoppa il decreto. Summit rinviato a domani

La sub commissario pretende rassicurazioni sul destino degli attuali ospiti del Vietri

E’ terminata intorno alle 20 di questa sera, martedì 16 febbraio, l’ennesima Unità di crisi della Regione: ma neanche questa volta è stata trovata una soluzione per fronteggiare l’emergenza Covid che sta mettendo in ginocchio il Molise. Il commissario ad acta Angelo Giustini continua a spingere per il Vietri di Larino, dopo aver avuto il via libera dal Neuromed che metterà a disposizione personale e attrezzature. Il generale ha preparato il decreto, ma lo stop è giunto dalla sua vice Ida Grossi. Che pretende delle rassicurazioni in merito al destino che attende gli ospiti della Rsa, il reparto infermieristico e quello della nefrologia che sono al momento ospitati al Vietri. Nella struttura bassomolisana ci sono 50 ospiti di una Rsa, 20 posti di infermieristica, oltre al reparto di Nefrologia. Che fine faranno se il Vietri ospiterà i 60 posti di malattie infettive? Andranno a Salcito presso la Fondazione Pavone? E chi sosterrà i costi di questa doppia operazione? Se non si risolveranno questi aspetti, la sub commissario Ida Grossi non è intenzionata a firmare il decreto. A questo punto si tratta più di questioni organizzative che politiche. Fatto sta che il momento è delicato e non è più possibile perdere ulteriore tempo. Perché in gioco c’è la vita dei molisani. Una decisione urge nel volgere di breve.

L’Unità di crisi è stata interrotta per permettere il confronto tra commissario e sub e i lavori riprenderanno domani mattina. Quando, si spera, arriverà la decisione definitiva. red