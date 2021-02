Covid, a Larino 27 casi (7 nelle ultime ore): il sindaco scrive alle forze dell’ordine e chiede maggiori controlli

Tutti negativi i tamponi nella scuola paritaria “San Giuseppe”

27 gli attualmente positivi in città: 7 riscontrati solo nelle ultime ore. Per questo a Larino il sindaco Pino Puchetti ha inviato una missiva alle forze dell’ordine per chiedere maggiori controlli. “Si informa la cittadinanza che purtroppo dai dati giunti in Comune – si legge in un post del primo cittadino sulla pagina social dell’amministrazione comunale – sono emersi altri sette casi positivi in città.

Se per quattro nostri concittadini il contagio è riconducibile all’ambiente familiare per gli altri tre si cercherà ora di capire la possibile fonte di contagio.

La buona notizia viene dai risultati dei tamponi effettuati presso una classe della scuola paritaria San Giuseppe. I tamponi sono tutti negativi.

Intanto ho inviato una missiva ai comandi delle forze dell’ordine per chiedere maggiori controlli sul territorio comunale specie nei luoghi pubblici come Piazza del Popolo, Piazza Vittorio Emanuele e Via Console Minucio e Via Jovine al fine di evitare assembramenti che potrebbero veicolare il contagio.

Ribadisco che ognuno di noi deve assumere comportamenti responsabili perché c’è il rischio che il contagio possa estendersi ulteriormente”.