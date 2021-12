Covid a Isernia, ingressi a numero chiuso nel centro storico

La sindrome della contagiosità della variante Omicron ha investito anche Isernia, la stessa amministrazione comunale sta pensando a un ulteriore stretta di vite. Tra cui ingressi contingentati, a numero chiuso, in piazza Celestino V e controlli serrati su ristoranti e locali pubblici. Intanto si formano file e code interminabili davanti a farmacie e laboratori per i tamponi rapidi. La sindrome della variante Omicron, la più contagiosa fino ad oggi, ha colpito un po’ tutti e il risultato è che la gente ha paura e preferisce il fastidio di farsi infilare lo stecco del tampone nel naso e nella gola pur avere la sicurezza di non essere stata contagiata.