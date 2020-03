Covid, a Guglionesi si lavora per le mascherine. Il sindaco: «C’è paura»

Bellotti: «I miei concittadini sono bravi, rispettano le prescrizioni. Stiamo attuando controlli con la Municipale e i Carabinieri»

Due le persone che erano state confinate in quarantena obbligatoria «ma che in realtà l’hanno anche finita» e altre tre che sono in quarantena volontaria e un paese che, tutto sommato, «sta rispettando quelle che sono le prescrizioni imposte dal Governo». E’ questo il bilancio a Guglionesi dove il sindaco, Mario Bellotti, assieme agli altri componenti dell’amministrazione comunale e delle varie associazioni che si stanno occupando di gestire l’emergenza questa mattina, 27 marzo, hanno tenuto una riunione del Coc. «Il Coc – afferma Bellotti contattato telefonicamente – è attivo dallo scorso 17 marzo e questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione. Ci sono varie iniziative in programma». Sotto la lente è andata a finire la situazione dei negozi per il commercio di servizi essenziali e di vendita di prodotti di prima necessità, il servizio postale e le contrazioni di orario e le iniziative di volontariato per la realizzazione di mascherine utili alla comunità. «Attualmente questa iniziativa è a cura di un gruppo di cittadini che volontariamente stanno reperendo le materie prime necessarie alla realizzazione delle mascherine fatte in casa e questo ci fa molto piacere. Devo dire che i miei concittadini stanno rispettando le prescrizioni e che, dai controlli che stiamo effettuando con la Polizia Municipale e i Carabinieri non ci sono delle situazioni di particolare criticità – ha proseguito Bellotti – certo sono tutti preoccupati e non so fino a quando resisteranno dentro casa. Noi cerchiamo di avere il massimo controllo sulla situazione. Certo non si possono semplicemente chiudere i cancelli e tenere fuori il virus e attorno a noi ci sono Comuni con casi di positività benché noi non abbiamo a Guglionesi. Non sappiamo quanti positivi asintomatici possano esserci ed è anche per questo che, in via precauzionale, io e qualcuno della mia amministrazione la settimana prossima si sottoporrà al tampone presso un centro privato di Termoli che ha iniziato ad effettuare il servizio».