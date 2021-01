Covid: a Fossalto test antigenici il 6 e il 13 febbraio

Test antigenici in paese per uno screening tra la popolazione: è la lodevole iniziativa messa in campo dal Comune di Fossalto insieme alla Pro loco “E. Cirese” e alla parrocchia di “Santa Maria Assunta”. I test, che saranno effettuati il 6 e il 13 febbraio, saranno su base volontaria e saranno effettuati presso l’ex edificio scolastico via Garibaldi “guardia medica” a partire dalle ore 9,00. Per tutti coloro che, per motivi di salute, saranno impossibilitati a raggiungere la struttura, i test saranno eseguiti presso il loro domicilio, previa comunicazione ai referenti dell’iniziativa (nella locandina, sia nella foto in alto che in quella in basso, sono riportati tutti i contatti per avere informazioni in merito alla due giorni). Lo scopo dell’iniziativa è quello di tutelare la salute dei cittadini di Fossalto e di trasformare un momento di disagio e incertezza in una occasione di “unione”.