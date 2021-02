Covid, a Campomarino drive-in per i test rapidi. Ecco tutte le informazioni

Partirà domani, 9 febbraio, lo screening gratuito su basa volontaria organizzato dall’amministrazione comunale di Campomarino per cercare di arginare nel più breve tempo possibile la curva del contagio da Covid-19. L’iniziativa avrà luogo dal 9 all’11 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 presso via Carlo Alberto dalla Chiesa. “Per effettuare il tampone rapido – rendono noto dal Comune – occorre presentarsi nelle date e negli orari previsti muniti della tessera sanitaria e del modulo già compilato scaricabile dal sito www.comune.campomarino.cb.it. Solo gli anziani allettati e non autosufficienti potranno richiedere il tampone rapido a domicilio contattando il numero 3495021083. L’esito del tampone rapido sarà comunicato a ciascun partecipante dal personale sanitario della Croce Rossa Italiana all’indirizzo email fornito. Coloro che non ne siano in possesso saranno contattati al numero telefonico”.