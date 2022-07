Covid, a Campobasso riecco le file per i tamponi

Omicron 5 torna a far salire il livello d’attenzione in città: tanti i positivi in piattaforma, ma anche quelli che con tamponi rapidi scoprono di aver contratto il virus, forse per l’inizio delle vacanze o perché si utilizzano meno le mascherine

Tamponi raddoppiati, ripartita la vendita delle mascherine e dei gel igienizzanti. Da questa mattina a Campobasso si sono formate numerose e lunghe file in farmacia per acquistare vitamine, integratori e antiinfiammatori e nei laboratori privati per eseguire i test antigenici.

Omicron 5, dunque, torna a far salire il livello d’attenzione in città. Tanti i positivi in piattaforma, tanti però anche quelli che magari con tamponi rapidi scoprono di aver contratto il virus e restano numeri da percentuale, ma non casi accertati.

Tuttavia, i numeri non sono paragonabili al passato e che gran parte dei contagiati presenta una sintomatologia lieve o è asintomatica. In particolare, si riscontra un aumento nelle ultime due settimane, forse per l’inizio delle vacanze o perché si utilizzano meno le mascherine. Il virus colpisce sia giovani che meno giovani sia vaccinati che non, ma i sintomi per ora sono lievi.

Da qualche tempo sembra spuntata la tendenza di presentarsi nelle strutture dopo aver già fatto il tampone a casa da soli, per avere la certificazione. Anche questo spiega il fatto di tanti positivi sul numero dei tamponi eseguiti.