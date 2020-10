Covid, a Bonefro si organizza un punto per effettuare i tamponi

L’appello è stato lanciato dal sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, attraverso Facebook ed è di fatto rivolto a tutti i cittadini che possano avere avuto contatti con la persona risultata positiva al Covid ma che ancora non sono noti. In paese, infatti, ci si sta organizzando per un punto dove effettuare i tamponi. “Per motivi precauzionali – afferma il primo cittadino – stiamo cercando di organizzare per oggi pomeriggio, insieme alla ASReM, un punto dove effettuare i tamponi, in un locale comunale a Bonefro.

Saranno coinvolti gli alunni e insegnanti delle classi frequentate dai familiari della persona contagiata, oltre agli utenti dello scuolabus.