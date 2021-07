Covid: 98 i tamponi refertati. Zero nuovi positivi, zero guariti e nessun nuovo ricovero

Difficile (o forse fin troppo semplice) interpretare l’ultimo Bollettino Covid diramato nella giornata di oggi 25 luglio dalla Asrem. Soprattutto in un tempo in cui non si fa altro che parlare di variante Delta che dilaga. Ebbene, secondo l’Asrem in Molise su 98 tamponi refertati (uno dei dati più bassi di sempre) si registrano 0 positivi; 0 dimessi; 0 decessi (per fortuna). E Zero guariti. Secondo la situazione aggiornata in Molise resta fermo a 122 (asintomatici a domicilio) il numero dei positivi isolati, mentre nel reparto di Malattie Infettive c’è una persona ricoverata.