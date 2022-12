Covid, 97 casi e tasso di positività al 17%: situazione stabile al Cardarelli

La situazione in Molise sul fronte dell’emergenza Covid resta stabile, sia per quanto riguarda i contagi, sia per quel che concerne le ospedallizzazioni.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 16 dicembre, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 699.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti e nemmeno nuovi ricoveri. Nessun dimessoe pertanto i ricoverati totali restano 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi e 6 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 97 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 570 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 17%.

I nuovi casi (97) sono:

I guariti di giornata sono 103 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 6.151. I totali da inizio emergenza sono 97.514.

I guariti totali sono 90.649, i decessi 699. In isolamento si trovano 2.675 cittadini.