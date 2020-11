Covid, 93 positivi e altri 8 ricoveri. Un paziente estubato e 50 guariti. Un solo decesso

Foto Claudio Furlan/LaPresse 26 Marzo 2020 Pavia (Italia) cronaca L’ospedale San Matteo di Pavia durante l'emergenza coronavirus Nella foto: il reparto di terapia intensiva Photo Claudio Furlan/LaPresse 26 March 2020 Pavia (Italy) news The San Matteo hospital in Pavia during the coronavirus emergency Pictured: the intensive care unit