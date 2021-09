Covid. 9 nuovi positivi, ma ci sono due dimissioni dal Cardarelli e un guarito

Bollettino Covid in chiaroscuro quello diramato oggi pomeriggio dalla Asrem: a fronte di 487 tamponi refertati i nuovi positivi al Coronavirus sono 9 (Tasso di positività su tampone è di 1.84):

1 CAMPOBASSO

1 CAMPOLIETO

2 CAMPOMARINO

1 LUPARA

1 S. FELICE DEL MOLISE

2 TERMOLI

1 TRIVENTO

Ma ci sono anche due buone notizie relativamente alle dimissioni di due pazienti da Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, si tratta di una persona di Campodipietra e una di Cercemaggiore. In più si registra un nuovo guarito che è di Campobasso. Attualmente al Cardarelli sono ricoverate 9 persone: 7 in Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva. In Molise il totale dei casi di positività al virus ad oggi sono 234.