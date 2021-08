Covid, 9 nuovi contagi e tasso di positività al 2,8%. Non si registrano guariti

Situazione tutto sommato stabile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Crescono i contagi e il tasso di positività si mantiene intorno al 3%.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 6 agosto, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto restano tre i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e due in malattie infettive (25 anni di Campobasso e 75 anni di Ururi).

Oggi si registrano 9 nuovi casi su 311 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 2,8%.

I nuovi positivi (9) sono:

1 Bonefro

2 Guglionesi

3 San Martino in Pensilis

1 Sessano del Molise

1 Termoli

1 Ururi

Oggi non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 146, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.001.

I guariti totali sono 13.349, i decessi 492.

In isolamento si trovano 2.114 cittadini.