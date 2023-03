Covid, 9 nuovi casi ed un paziente ricoverato al Cardarelli

Resta sotto controllo lo scenario in Molise sul fronte della diffusione del Covid. Oggi, giovedì 30 marzo 2023, dal bollettino diramato dall’Asrem, non si registrano decessi. I morti totali in Molise per Covid sono purtroppo 721 e gli attualmente positivi sono 191.

C’ un nuovo ricovero: si tratta di un paziente di Toro che ha avuto necessità delle cure del Cardarelli di Campobasso. Non vi sono pazienti dimessi.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 4, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 4 ricoverati, tutti hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 9 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 302 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 3% e nessun guarito.

I nuovi casi (9) sono: