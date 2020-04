Un altro caso in più riscontrato rispetto a questa mattina. I totali dei positivi in Molise è di 242. Nella giornata odierna, venerdì 10 aprile, 9 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 107 tamponi, ma anche 3 dimessi. Gli attuali ricoverati sono 24, 20 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva.