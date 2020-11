Covid, 87 positivi, altri 5 decessi e nuovi ricoverati

Piange lacrime amare il bollettino Covid di oggi 7 novembre: 5 decessi di pazienti con Covid, 11 persone ricoverate in più, 87 invece sono i possitivi di oggi a fronte di 701 tamponi processati. Sono 45 i ricoverati totali: 38 in Malattie infettive e 7 in Terapia Intensiva. Gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 1664.

IL DETTAGLIO DEI COMUNI

1 Baranello cluster noto

8 Bojano cluster noto

19 Campobasso cluster noto

1 Campodipietra cluster noto

1 Campomarino cluster noto

2 Casacalenda cluster noto

1 Castelpetroso cluster noto

1 Cercemaggiore cluster noto

3 Colletorto cluster noto

1 Ferrazzano cluster noto

2 Frosolone cluster noto

1 Gildone cluster noto

3 Guglionesi cluster noto

6 Isernia cluster noto

1 Jelsi cluster noto

2 Montaquila cluster noto

1 Montecilfone cluster noto

1 Pietrabbondante cluster noto

4 Riccia cluster noto

2 Ripalimosani cluster noto

2 Rotello cluster noto

1 San Pietro Avellana cluster noto

2 San Polo Matese cluster noto

1 Sant’Elena Sannita cluster noto

1 Sant’Elia Fiumerapido cluster noto

1 Spinete cluster noto

13 Termoli cluster noto

1 Trivento cluster noto

1 Ururi cluster noto

2 Vinchiaturo cluster noto