Covid. 84 nuovi positivi, 5 decessi. Preoccupano Termoli e Campomarino con 17 e 14 nuovi casi

Il Bollettino Asrem sul fronte del contrasto al Covid recita numeri sempre preoccupanti: 84 nuovi positivi su 631 tamponi processati, il che equivale ad una percentuale di positivi su tamponi processati pari al 13,3%. Ci sono 5 nuovi decessi.

Il totale dei casi attualmente positivi in Molise è di 1408; I pazienti ricoverati a Malattie Infettive sono sono 71 (64 della provincia di Campobasso e 11 della provincia di Isernia); 11 in Terapia Intensiva per un totale di 82 persone che stanno ricevendo cure anti Covid al Cardarelli di Campobasso. Gli asintomatici a domicilio in Molise sono 1322. Fra i ricoverati in Malattie Infettiche ci sono: 1 Campomarino, 1 Larino, 1 Trivento, 1 Termoli, 1 Cercemaggiore, 1 San Martino in P., 1 San Massimo

L’elenco dei nuovi positivi:

2 BOJANO

1 BONEFRO

4 CAMPOBASSO

14 CAMPOMARINO

1 CAPRACOTTA

7 CERCEMAGGIORE

1 COLLETORTO

1 FROSOLONE

1 GILDONE

5 GUGLIONESI

1 ISERNIA

4 LARINO

7 MONTEMITRO

3 MONTENERO DI BISACCIA

1 MONTORIO NEI FRENTANI

2 ROTELLO

2 SAN GIULIANO DI PUGLIA

6 SAN MARTINO IN PENSILIS

1 SAN MASSIMO

3 SANTA CROCE DI MAGLIANO

17 TERMOLI