Covid, 800 nuovi casi e quasi 6mila molisani a casa con il virus. Un ricovero e un dimesso

Il tasso di positività, calcolati sia sui rapidi che sui molecolari, è al 14,8%

Situazione sempre in costante peggioramento in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Almeno per quel che concerne i nuovi casi, sempre alti. Per quanto riguarda il Cardarelli, invece, la situazione resta stabile.

Il tasso di positività si attesta al 14,8% e da oggi è possibile calcolarlo sia sui tamponi rapidi che su quelli molecolari.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 11 gennaio, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 512.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Campobasso si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Per fortuna si registrano anche un dimesso: un paziente si Termoli ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali restano 24, di cui 22 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 24 ricoverati, 10 non sono vaccinati, 6 hanno due dosi e 8 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 798 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 5358 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,8%.

I tamponi molecolari processati sono stati 1.926 ed i positivi riscontrati 226. I tamponi rapidi processati sono stati 3.432 ed i positivi riscontrati 572.

Gli attualmente positivi sono 5.913, di questi 3.842 da tampone molecolare Asrem e 2.071 da tampone antigenico.

I nuovi casi (560) sono:

Oggi registrano 73 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 5.913, mentre i totali da inizio emergenza sono 21.463.

I guariti totali sono 15.024, i decessi 512. In isolamento si trovano 3.895 cittadini.