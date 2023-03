Covid, 8 nuovi casi e un decesso: non ce l’ha fatta una 67enne di Pozzilli. Dimesso un paziente dalla Intensiva

Il tasso di positività è al 5,4% con due guariti

Resta sotto controllo scenario in Molise sul fronte della diffusione del Covid. Oggi, lunedì 27 marzo 2023, dal bollettino diramato dall’Asrem (che comprende anche la giornata di ieri), si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 67 anni di Pozzilli ricoverata in Terapia Intensiva, mentre un paziente di Termoli è stato dimesso dallo stesso reparto che, così, si svuota.

I morti totali in Molise per Covid salgono purtroppo a 721.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 3, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 3 ricoverati, tutti hanno tre dosi.

I nuovi casi

Tra ieri e oggi si registrano 8 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 148 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 5,4% e 2 guariti.

I nuovi casi (8) sono: