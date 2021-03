Covid, 7500 firme per “avocare i poteri ai vertici della sanità”. Petizione inviata a Roma

La petizione è stata inviata all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, del capo dipartimento della Protezione Civile e del Ministro dell’Economia e contiene le 7500 firme che l’associazione Casa dei Diritti ha raccolto per cercare di portare all’attenzione degli organi competenti il “disastro della sanità molisana”. Nelle 10 pagine di missiva che sono state inviate a Roma dalla fondatrice della Casa dei Diritti, Laura Venittelli, è ripercorso passo per passo tutto quello che a detta dell’associazione non va bene nella gestione della sanità molisana fino alla richiesta di avocazione dei poteri in materia di sanità del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, e dei vertici della sanità Florenzano, Giustini, Grossi e Scafarto. Sotto la lente anche quello che è accaduto nell’ultimo periodo con la gestione dell’emergenza Covid, la decisione di utilizzare il Cardarelli di Campobasso quale unico Covid hub regionale, la riconversione parziale del San Timoteo e il bailamme sull’ex Vietri di Larino. “Oltre 7500 cittadini molisani chiedono a voi di intervenire – si legge nella missiva – revocando i poteri di “soggetto attuatore della protezione civile a Donato Toma”, intervenendo in Sua sostituzione ed in sostituzione del Direttore Generale Florenzano e dei Commissari Giustini e Grossi alla luce del fatto che, in Molise, per le continue querelle e sovrapposizioni di ruoli, non abbiamo (unica regione in Italia) un ospedale Covid distinto da ospedali no Covid e neppure i posti letto di terapia intensiva e sub intensiva aggiuntivi previsti per il contrasto alla pandemia. L’Azienda Asrem, con a capo l’avv.to Oreste Florenzano, ha la gestione della rete Ospedaliera, le cui deficienze sono state illustrate dalla relazione dei Nas di Campobasso e degli Ispettori del Ministero della Salute, che hanno certificato, con nota del 27.1.2021 ( che si allega), “ il disastro della gestione degli Ospedali Molisani”. Di qui l’insistenza “sulle istanze di avocazione dei poteri della triade (Presidente, commissari e direttore generale Asrem) aiutando tempestivamente il popolo molisano e di attivarsi al fine di evitare l’eventuale conferimento dei poteri di commissario ad acta per la sanità al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, fermo restando la necessità della sostituzione e revoca dei commissari Giustini e Grossi”.