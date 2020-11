Covid, 71 positivi: salgono i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Un solo decesso

Situazione in costante peggioramento sul fronte del Covid in Molise. Anche oggi, martedì 10 novembre, si registra un gran numero di positivi, 71, e un aumento considerevole dei ricoverati, anche in terapia intensiva.

I positivi di oggi, su 750 tamponi processati, sono 71: l’incremento maggiore si registra a Campobasso con +21, Castelpetroso 12 e Riccia 11.

Al Cardarelli ci sono altri 5 ricoverati e un paziente di Colletorto si è aggravato ed è stato trasfertito in terapia intensiva. I ricoverati totali sono 56, di cui 48 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva. Non ci sono dimessi, mentre i guariti sono 6.

Oggi si registra un solo decesso, un ospite della Casa di riposo di Vinchiaturo.

I positivi di oggi (71) sono:

1 Agnone (cluster noto)

1 Bojano (cluster noto)

21 Campobasso (cluster noto)

2 Campodipietra (cluster noto)

1 Castel San Vincenzo (tampone richiesto dal medico di base)

12 Castelpetroso (cluster noto)

1 Castropignano (cluster noto)

1 Ferrazzano (cluster noto)

6 Isernia (cluster noto)

4 Larino (cluster casa circondariale)

1 Miranda (tampone richiesto dal medico di base)

1 Palata (cluster noto)

1 Pietracatella (cluster noto)

11 Riccia (cluster noto)

1 Ripalimosani (cluster noto)

2 San Polo Matese (cluster noto)

1 Scontrone (cluster noto)

1 Spinete (cluster noto)

2 Termoli (cluster noto)

I 5 nuovi ricoverati sono: 1 Montecilfone, 1 Bojano, 2 Isernia, 1 Scontrone (Aq).

Gli attualmente positivi sono 1778, i guariti 818, mentre i decessi 57.

In isolamento ci sono 1487 persone.