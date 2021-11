Covid, 7 nuovi positivi, 12 guariti e un dimesso. Come era la situazione un anno fa?

Sette nuovi positivi al Covid:

1 CAMPOMARINO

1 COLLE SANNITA

2 ISERNIA

1 MONTERODUNI

1 ROCCAMANDOLFI

1 SANT’AGAPITO



E 12 persone che si sono negativizzate:

2 BOJANO

6 CAMPOBASSO

2 FERRAZZANO

1 RICCIA

1 VENAFRO



Un nuovo dimesso dal Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive

In buona sostanza recita questo il bollettino Asrem di questa sera (14 Novembre 2021). Il Totale dei tamponi refertati nelle 24 ore è: 183. I casi attualmente positivi in Molise sono 245.

In foto vi alleghiamo la situazione come si presentava esattamente un anno fa.