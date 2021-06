Covid, 7 contagi e tasso di positività all’1,7%: situazione stabile al Cardarelli

Contagi in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, mentre la situazione si mantiene stabile sul fronte dei ricoveri. In leggera discesa anche il tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 18 giugno, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 491.

Non ci sono stati trasferimenti e nessun nuovo ricovero, ma non si registrano nemmeno dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani resta di 6, tutti al Cardarelli e tutti in malattie infettive visto che la terapia intensiva da giorni è vuota.

I nuovi positivi sono 7 su 397 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’1,7%.

I nuovi positivi (7) sono:

3 Campobasso

1 Civitanova del Sannio

2 Guardialfiera

1 Sepino

I guariti di giornata sono 8 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 81, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.684.

I guariti totali sono 13.098, i decessi 491.

In isolamento si trovano 2.482 cittadini.