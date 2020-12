Covid, 62 nuovi contagi e 58 guariti: 767 i tamponi processati

Su 767 tamponi refertati sono 62 i nuovi positivi al Covid in Molise stando all’ultimo bollettino Asrem. La curva del contagio in regione si mantiene costante ma è sempre preoccupante dar conto di questi dati che fanno riferimento anche agli 11 pazienti ricoverati in Terapia Intesiva al Cardarelli di Campobasso. Per fortuna ci sono anche 58 Guariti di cui: 10 BARANELLO; 3 BOJANO; 13 BUSSO; 7 CAMPOBASSO; 4 CAMPODIPIETRA

3CAMPOMARINO; 3 CAROVILLI; 1 COLLETORTO; 6 ISERNIA; 1 LARINO

1 LONGANO; 1 MONTENERO DI BISACCIA; 1 MONTENERO VAL COCCHIARA; 1 ROCCASICURA; 1 SAN POLO MATESE; 1 TERMOLI; 1 VENAFRO. Purtroppo si registra anche il decesso di un uomo di 99 anni di Tavenna, ricoverato in Malattie Infettive.

Ecco il dato dei nuovi 62 contagi:

1 AGNONE

1 BOJANO

8 CAMPOBASSO

1 CAMPOMARINO

2 CAPRACOTTA

2 CARPINONE

5 CASTEL DEL GIUDICE

1 CASTELLINO DEL BIFERNO

2 CASTELPETROSO

1 CERCEMAGGIORE

1 FERRAZZANO

1 FROSOLONE

1 GAMBERALE

13 ISERNIA

2 MAFALDA

3 MONTAGANO

1 MONTENERO DI BISACCIA

2 ORATINO

1 POZZILLI

4 SAN MARTINO IN P.

1 SANT’ANGELO DEL PESCO

1 SANT’ELIA A PIANISI

5 TERMOLI

2 TRIVENTO