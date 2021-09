Covid, 61enne di Termoli non vaccinata ricoverata al Cardarelli

E’ stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive una 61enne di Termoli. La donna, stando a quanto si apprende, non sarebbe vaccinata e dopo aver contratto il Covid ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Il suo ricovero, però, non rientra nel bollettino diramato nella giornata di ieri, 2 settembre, dall’Asrem che vedeva solo altri due pazienti ricoverati, entrambi di Cercemaggiore. Si tratta della 12esima persona ricoverata al Cardarelli, la prima di Termoli, che, come si ricorderà aveva subito il peso maggiore dell’incidenza della variante inglese nella primavera scorsa. Delle 12 persone attualmente ricoverate al Cardarelli 10 sono non vaccinati mentre 1 paziente con una sola dose e 1 con entrambi le dosi di vaccino a dimostrazione della maggiore incidenza di casi tra le persone non vaccinate.